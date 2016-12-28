Чем запомнится приморцам уходящий год?

Потери и открытия Огненной Обезьяны

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Уходящий 2016-й год оказался насыщенным на всевозможные события, и он гарантировано войдет в историю города и края. Корреспондент РИА VladNews вспомнил основные вехи прошедшего года Огненной Обезьяны.

Паводок сорвался с паводка

Сильнее всего проявила необузданная природная стихия. Мало того, что в начале весны и в конце осени нас заваливало снегопадами, так еще и практически все лето край периодически заливало дождями. И если столица Приморья успешно боролась со стихией, то в глубинке коммунальные и дорожные службы чаще всего оказывались бессильны перед ударами непогоды.

Однако наибольшим бедствием отметился в конце августа – начале сентября тайфун «Лайонрок», который оставил о себе недобрую память. Старожилы сравнили его с наводнением далекого 1935 года, смывавшим деревни, мосты и дороги в Приморье.

На Филиппинах, в Японии и Северной Корее этот же тайфун унес десятки человеческих жизней. У нас погиб один человек – главный спасатель края полковник Олег Федюра, на служебном «КамАзе» он вброд преодолевал реку Павловку и утонул яростном потоке воды.

Ущерб от разрушений просто катастрофический. Около 400 частных домов затоплены в сельских районах, паводком унесло сотни строений, смыты огороды и сады. Местные реки вышли из берегов, десятки мостов и километры автомобильных дорог были разрушены или повреждены. Целые районы оставались без питьевой воды, электричества и связи. Тысячи отдыхающих оказались отрезанными от «большой земли».

Но, несмотря на стихию, жители края, как всегда, выстояли. Людей эвакуировали, гуманитарную помощь доставили, энергетику и транспортное сообщение восстановили. Москва направила более 800 миллионов рублей. В конце года людям стали выплачивать деньги за полученный ущерб и выдавать сертификаты на новое жилье. Восстановлением разрушенной инфраструктуры придется заниматься весь следующий год.

Во время прохождения тайфуна во Владивостоке находился с официальной рабочей поездкой президент России Владимир Путин. То есть, все было на его глазах, дважды в сутки ему докладывали об ухудшении обстановки. Поэтому и реакция на происходящее оказалась молниеносной. В Приморье экстренно вызвали главу МЧС Владимир Пучкова. 2 и 3 сентября он и некоторые другие федеральные министры совершили облеты пострадавших территорий. А уже 5 сентября ситуация была обсуждена на заседании правительства РФ. Без бюрократических проволочек стали выделяться материальные средства из госрезерва.

В Приморье были брошены колоссальные силы спасателей до 12 тысяч человек вместе с авиацией, катерами и тяжелой наземной техникой. Даже курсантов пожарно-спасательной академии отправили в зону бедствия. По тревоге подняли все инженерные войска 5-й и 35-й общевойсковых армий, ТОФ и бригады морской пехоты.

Арест Игоря Пушкарева

Самым неожиданным буквально для всех оказался арест в начале лета действующего главы Владивостока Игоря Пушкарева. За всю историю никто не смог сделать для города больше, чем он. Простых людей поразила не просто жесткость, а буквально жестокость силовиков. Телерепортаж, в котором мэра ведут к самолету в наручниках и с заломленными за спиной руками, поверг в шок даже его редких недоброжелателей.

Среди населения города понесся слух – кто-то из самых высоких краевых чиновников пытается подлым способом устранить сильного конкурента с политической арены. Тем более, что впереди выборы губернатора Приморья. А Игоря Пушкарева уважают не только жители краевого центра, но и глубинки. За столь сильного и эффективного хозяйственника люди проголосуют, в отличие от политиков-популистов, занимающихся только собственным пиаром.

Силовики из Москвы всеми правдами и неправдами пытались "нарыть" хоть какой-то компромат. Обыски дома и изъятие документов на работе ничего не дали – ни яхт, ни вертолетов, ни дач на берегу Ханки. Провалились попытки выбить из свидетелей доносы и ложные показания. Коррупционный мотив развалился как карточный домик, также как и обвинения в злоупотреблении полномочиями. Не оказалось и экономического ущерба у городского бюджета. Более того, местные предприятия Востокцемента подарили Владивостоку строительных материалов почти на миллиард рублей. В итоге получили ремонт действующие и появились новые транспортные развязки и дороги в городе. За такое поощрять надо, а не наказывать.

Силовикам остается одно – в нарушение Конституции РФ добиться от подозреваемого собственноручного признания вины. Но Игорю Пушкареву не в чем каяться. Поэтому ему отказывают в свиданиях и разговорах с родными, давят на психику в следственном изоляторе Москвы. Но есть поговорка: сколько веревочке не виться… Заказчики и исполнители гнусного навета рано или поздно сами понесут наказание.

ЗаДУМАемся о выборах

В сентябре приморцы голосовали за новый состав Государственной думы России и краевого Законодательного собрания. На сей раз обошлось без интриг и провокаций в избирательной кампании.

Более половины населения края, а во Владивостоке и вовсе две трети жителей проигнорировали праздник народного волеизъявления. Подобная тенденция была зафиксирована лишь в Москве и Санкт-Петербурге, это явный намек: Владивосток претендует на роль третьей столицы страны.

Если быть точнее, то сошлись воедино равнодушие и неверие людей в реальные изменения на политической арене. Победителями в Госдуме и Заксобрании стали уже набившие оскомину партии. Депутатами оказались ранее известные фигуры. Их предыдущая работа, а у кого-то и видимость такой работы при хорошей зарплате у всех на виду. Поэтому и не ждут от них чудес приморцы.

В новом созыве ЗС ПК фракция «Единой России» заняла практически все руководящие должности, лишив большинство тех же коммунистов хороших депутатских зарплат.

Прорывные проекты: пока не прорвало

Победные реляции по поводу Территорий опережающего развития в Приморье постепенно сошли на нет. Новых желающих поработать в них не наблюдается, несмотря на льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие привилегии для привлечения инвестиций. Может деньги любят тишину? Но, скорей всего, там сейчас идет еще процесс строительства объектов и хвастаться нечем.

Напомним, в нашем крае налогово-инвестиционная «манна небесная» обрушилась на площадки «Надеждинская» (логистическо-промышленная), «Михайловская» (аграрно-перерабатывающая) и «Большой камень» (судостроительная).

Все остальные предполагаемые ТОРы остались лишь на бумаге. Ладно бы только воображаемая Восточная нефтехимическая компания в Партизанском районе. Ну не хотят отраслевые монополисты тратить сумасшедшие суммы на создание нефтепереработки, когда можно гнать на экспорт саму нефть и получать за это баснословные доходы из недр. А вот как быть с бухтой Суходол в Шкотовском районе? Создание здесь рыбного кластера администрация края не просто подавала в виде будущего локомотива рыбной промышленности России, но и успела вложить в проект миллионы долларов США из краевой казны на подготовку японцами концепции. До сих пор не ясна ситуация и с «Русским островом». Если вначале Минэкономразвития величало это особой экономической зоной, то впоследствии Минвостокразвития посчитало будущим ТОРом. Вместо туристско-рекреационной направленности теперь предлагают научно-образовательную или даже технико-внедренческую специализацию.

А в итоге все получится как с игровой зоной под Артемом? Бизнес вложил деньги, чиновники на открытии сладко поели-попили, а сейчас все ждут, когда же приморский «Лас-Вегас» осыплет всех миллиардами.

Что касается Свободного порта Владивосток, то и здесь не наблюдается ярко выраженного прорыва. Судозаходов больше не стало. Объемы перевалки грузов возросли совсем незначительно. Создаваемые припортовая промышленность и сфера услуг пока также не дают результатов. Резидентов уже за сотню, но их инвестиции на многие миллиарды пока только в обещаниях, хотя налоговые льготы вполне реальны. Совсем недавно в порто-франко ликвидировали часть избыточных функций. Вернее, функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора переданы таможне. Остается надеяться, что дело рано или поздно сдвинется с мертвой точки…

Движение на сегодняшний день есть только по проекту «дальневосточный гектар». Около полутора тысяч наделов уже находятся в пользовании, а некоторые даже активно обустраиваются. Чуть более двух тысяч участков сейчас на стадии заключения договоров. Еще более 8 тысяч заявок в данный момент рассматриваются уполномоченными органами.

Можно не сомневаться, что с 1 февраля количество заявок резко увеличится, поскольку каждый россиянин получит право на «дальневосточный гектар». К этому времени Госдума должна на законодательном уровне решить возникшие коллизии: выделение земель в лесном фонде или на уже используемых территориях под огороды или дачи.

Памятники на память

Какие еще события останутся в памяти народной?

Состоялся второй Восточный экономический форум. На нем подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей.

На острове Русский прошли двухсторонние встречи и переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Корея Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Спустя четверть века приморские рыбаки вновь стали ловить тихоокеанскую скумбрию и сардину иваси, консервы из которых поступили в продажу по всей России.

В Приморье в составе 5-й общевойсковой армии на боевое дежурство заступила бригада оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер М».

Владивостокское президентское кадетское училище преобразовано в филиал Нахимовского военно-морского училища Санкт-Петербурга.

Приморский театр оперы и балета стал филиалом (приморскую сцену) Мариинского театра.

Во Владивостоке открыт филиал Академии русского балета.

На острове Русском вступил в строй Приморский океанариум. К сожалению, торжество омрачилось гибелью сивуча, дельфинов, моржей и нерп.

В Арсеньеве перед заводоуправлением авиакомпании «Прогресс» в честь 80-летия установили на постамент знаменитый боевой вертолет Ка-50 «Черная акула».

В пригороде Владивостока у входа спорткомплекса - домашней арены ХК «Адмирал» открыли скульптуру кошки Матроски на постаменте в виде шайбы.

Под занавес года на территории прихода Покровского кафедрального собора Владивостока открыли памятник последнему российскому императору Николаю II.