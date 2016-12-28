Первые животные прошли над экологическим тоннелем в Приморье

Экологический тоннель выполнил свою задачу, восстановив исторические миграционные пути

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

На территории национального парка «Земля леопарда» над первым в России экологическим тоннелем зафиксировали диких животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Фотоловушки, установленные над тоннелем на территории нацпарка "Земля леопарда" зафиксировали передвижения таких животных, как косуля, олень и медведь на прошлой неделе. Новое сооружение позволяет животным передвигаться между частями парка избегая выхода на оживленную трассу. Эксперты уверены, что вслед за косулями и оленям, основной кормовой базой леопарда, в объектив камеры попадут и сами хищники. на момент открытия тоннеля в окрестностях Нарвинского перевала обитало девять мам-леопардов.

Первый в России экологический тоннель выполнил свою задачу, восстановив исторические миграционные пути дальневосточных леопардов в Приморье. Стоит отметить, что сейчас в Приморском крае насчитывается около 540 амурских тигров и 70 дальневосточных леопардов.