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Организация борделя во Владивостоке обернулась тюремным сроком

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Шесть жительниц Владивостока осуждены за вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетнего и содержание притона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в январе 2013 года жительница Приморья для реализации преступного умысла, направленного на вовлечение в занятие проституцией лиц женского пола, в том числе несовершеннолетних, а также организацию занятия проституцией другими лицами, создала организованную группу, в которую были вовлечены три ее приятельницы. Еще две фигурантки по настоящему делу предоставляли помещения для занятия проституцией.

С целью реализации задуманного обвиняемые организовали фирму досуга «Эсмеральда», в которую принимались девушки, которые прошли специальный отбор.

Организатор группы распределила роли между ее участницами. Одна из них являлась диспетчером, в обязанности которой входил обзвон всех заведений, желающих воспользоваться услугами фирмы досуга, ведение учета фактически отработанного девушками времени, подсчет и выдача денежных средств за смену. Две фигурантки выполняли роли водителей.

Возраст девушек, которых отбирали в фирму, варьировал от 16 до 30 лет. Все они преимущественно проживали в деревнях и селах.

Всего за период деятельности преступной группы, которая просуществовала до мая 2014 года, было вовлечено не менее 17 девушек, в том числе несовершеннолетних.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания: организатору группы лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, а всем остальным – условное наказание на различные сроки.

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