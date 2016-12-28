Выставка Андрея Камалова глазами фотографа

В муниципальном выставочном зале «Артэтаж» проходит персональная выставка "Путь и вера" приморского художника Андрея Камалова.
Какой увидел выставку фотограф? РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.
В муниципальном выставочном зале «Артэтаж» проходит персональная выставка "Путь и вера" приморского художника Андрея Камалова.
Какой увидел выставку фотограф? РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.
Фоторепортаж на РИА VladNews
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