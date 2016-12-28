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Культура

Выставка Андрея Камалова глазами фотографа

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В муниципальном выставочном зале «Артэтаж» проходит персональная выставка "Путь и вера" приморского художника Андрея Камалова. 

Какой увидел выставку фотограф? РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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