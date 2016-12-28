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Общество

Минтруд запретил дарить чиновникам подарки

Нарушение запрета будет расцениваться как подкуп должностного лица
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В связи с предстоящими новогодними праздниками Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные должности, федеральным служащим, федеральным государственным служащим, работникам, замещающим отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации, а также получения ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей. 

Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче. 

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность предпринимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается, как взятка – уголовную ответственность.

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