Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники: горожане запасаются продуктами на новогодний стол. РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина с главной городской ярмарки.
Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники
Горожане запасаются продуктами на новгодний столВладивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.
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