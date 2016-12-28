Горожане запасаются продуктами на новгодний стол

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники: горожане запасаются продуктами на новогодний стол. РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина с главной городской ярмарки.