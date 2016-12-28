Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии 17:33, 28 декабря Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии (Видео)
Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники 17:19, 28 декабря Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники (Фото)
Сын известного Амура переехал в Сафари-парк 17:06, 28 декабря Сын известного Амура переехал в Сафари-парк (Видео)
Новостная лента
Декабрь, 28 среда
17:44
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
17:44
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
17:44
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
17:41
Госавтоинспекция Приморского края будет работать в новогодние праздники.
17:33
Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии Видео
17:30
Акцию "Новый год в каждый дом" провели приставы Приморья
17:24
Поиски на месте крушения Ту-154 В Краснодарском крае приостановлены
17:19
Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники Фото
17:06
Сын известного Амура переехал в Сафари-парк Видео
17:04
Правительство РФ утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»
16:53
Обладателями сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» стали 126 семей Фото и Видео
16:50
Новогодний флешмоб прошел в аэропорту Владивостока Видео
16:42
В Приморье приостановлено производство пельменей
16:15
К пятнице в Приморье потеплеет
16:08
Игорь Пушкарев: полгода следствия Видео
15:57
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:48
4G МТС «расширила» границы в Приморском крае
15:46
Сотрудники ЖД обвиняются в коррупции
15:41
Илья Авербух представляет: «Ледниковый период» в «Фетисов Арене»
15:35
Сахалинец, собиравший морских ежей, до сих пор не найден
15:24
Гей убил бойфренда из-за 30 тысяч рублей в Екатеринбурге
15:15
Поиск пропавшего в Приморье мужчины продолжается
15:04
8 канал поздравил воспитанников детдома в поселке Новый Видео
14:53
В Приморье конфисковано более 50 тысяч литров алкогольной продукции Фото
14:42
На 4,5 балла "встряхнуло" Сахалин
14:31
На Камчатке зарегистрировано землетрясение
14:20
На вооружение ТОФ поступили новые беспилотники
14:09
Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген, - ученые
14:00
Более 30 раз за сутки огнеборцы Дальнего Востока выезжали на вызовы
13:49
В Приморье накажут очередного фермера, не умеющего обращаться с навозом
13:34
Автолюбители Хабаровска зажгли новогоднюю автоёлку Фото
13:34
Спешащие на вызов пожарные вручную отодвинули автомобиль, мешающий проезду Видео
13:28
Всероссийский турнир по тхэквондо прошел во Владивостоке Видео
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Фоторепортажи

Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники

Горожане запасаются продуктами на новгодний стол
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники: горожане запасаются продуктами на новогодний стол. РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина с главной городской ярмарки. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

comments powered by Disqus
Похожие новости
Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке
11:22, 28 декабря 2016 Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке

Детки теперь спят за надежными дверями

«В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья
19:01, 26 декабря 2016 «В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья

Каждый маленький участник праздника получил подарок

Акция
22:38, 25 декабря 2016 Акция "Мандаринка" сплотила владивостокцев

Цель акции – проявление заботы и оказание внимания детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В центре Владивостока Деды Морозы подарили детям и взрослым сказку
21:27, 25 декабря 2016 В центре Владивостока Деды Морозы подарили детям и взрослым сказку

Слет волшебников становится доброй традицией

Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова
07:21, 24 декабря 2016 Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» пройдёт во всех районах Владивостока

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада
18:33, 23 декабря 2016 Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём

Во Владивостоке борются с последствиями снегопада
11:04, 23 декабря 2016 Во Владивостоке борются с последствиями снегопада

Уборка снега проходит во всех районах города