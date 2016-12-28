Рождественские ярмарки состоятся во Владивостоке 5 и 6 января

Ярмарки будут работать с 10 до 17 часов

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии Рождества – 5 и 6 января 2017 года - во Владивостоке развернётся сразу две продовольственных ярмарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу.

Рождественские ярмарки будут работать с 10 до 17 часов по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации), ул. Верхнепортовая, 2г (в районе привокзальной площади и сквера Ленина).