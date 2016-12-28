Во Владивостоке пойман водитель Lexus с 40 граммами героина в портфеле

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Полицейские во Владивостоке изъяли у пассажира внедорожника героин в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Экипаж ДПС патрулировал район улицы Маковского во Владивостоке, когда инспекторы остановили автомобиль марки Lexus. При проверке документов сотрудники полиции заметили, что водитель стал вести себя крайне подозрительно. В ходе досмотра салона автомобиля полицейские обнаружили порфтель, в подкладе которого находился сверток с порошкообразным веществом.

Незамедлительно на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Эксперт-криминалист изъял вещество для дальнейшего исследования. По результатам экспертизы стало ясно, что порошкообразное вещество - ни что иное, как героин, общая масса которого составила 40 граммов.

По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).