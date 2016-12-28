Какая погода ждет владивостокцев в новогоднюю ночь?

Комментарий Примпогоды

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В новогоднюю ночь Владивосток и южное Приморье ожидает зимняя с легким морозцем погода, сообщила «В» редактор сайта Примпогоды Алина Фирсова.

Проходящий сейчас по Японскому морю циклон сбил леденящий арктический холод, накрывший Приморье в начале недели. Поэтому 30 и 31 декабря, 1 и 2 января будет относительно прохладно, но без существенных осадков. Ветер умеренный южных и юго-западных направлений. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10 – 13 градусов, а днем подниматься до минус 3 – 6 градусов.

Поэтому синоптики в первые дни нового года рекомендуют всем выбираться на свежий воздух, совершать прогулки, кататься на лыжах и коньках.