Приморец приехал в гости к родным, а попал за решетку

Уличному грабителю не удалось скрыться от полиции Приморья

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение о грабеже поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску. Женщина 35 лет рассказала о том, в районе магазина, расположенного по улице Советская, злоумышленник похитил у нее кошелек с деньгами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа полицейских, которые опросили возможных очевидцев преступления, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Составленная по результатам ориентировка направилась во все отделения полиции по городу Уссурийску.

В результате удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался житель поселка Лучегорск, Приморский край. Мужчина дал признательный показания, рассказав, что деньги уже успел потратить на личные нужды. По словам злоумышленника, в Уссурийск он приехал в гости к родным.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса РФ (Грабеж).