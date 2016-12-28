Теплоход «Гранит» ослаб в Японском море

Судно буксируют к родным берегам

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В Японском море ближе к островам Страны восходящего солнца запросил помощь российский теплоход «Гранит» из-за поломки главного двигателя, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на Морской СКЦ «Владивосток».

В настоящее время грузовое судно потерявшее бедствие взял на буксир рейдовый буксир-спасатель «Нефтегаз-55» компании Арктикморнефтегазразведка. Предполагается, что судно будет доставлено в порт Находку или портопункт Козьмино до Нового года.

Известно, что среди экипажа пострадавших нет. Погода в Японском море благоприятная.