Материалы дела переданы в суд

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье накажут очередного фермера, не умеющего обращаться с навозом: из ОМВД Михайловского района в адрес Россельхознадзора были направлены материалы о нарушении ветеринарных норм при содержании крупного рогатого скота в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе проверки эти сведения подтвердились. Было установлено, что владелец КФК нарушил правила по обустройству территории фермы, а также по сбору и утилизации биоотходов. Административный протокол был направлен в районный суд для решения вопроса о привлечении к ответственности.