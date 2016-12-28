В Приморье накажут очередного фермера, не умеющего обращаться с навозом: из ОМВД Михайловского района в адрес Россельхознадзора были направлены материалы о нарушении ветеринарных норм при содержании крупного рогатого скота в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе проверки эти сведения подтвердились. Было установлено, что владелец КФК нарушил правила по обустройству территории фермы, а также по сбору и утилизации биоотходов. Административный протокол был направлен в районный суд для решения вопроса о привлечении к ответственности.
В Приморье накажут очередного фермера, не умеющего обращаться с навозом
Материалы дела переданы в судВладивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.
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