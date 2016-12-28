Стали известны последние слова пилота разбившегося самолета Ту-154

Предварительные данные расшифровки речевого самописца лайнера

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Эксперты расшифровали запись с бортового речевого самописца с разбившегося под Сочи самолета Ту-154 Минобороны России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на L!fe. Пленка, фиксирующая разговоры, оказалась не повреждена.

Судя по записи, нештатная ситуация стала полной неожиданностью для пилотов. Запись заканчивается словами одного из членов экипажа: "Командир, мы падаем!".

Также стало известно о том, что перед крушением в Ту-154 сработал датчик превышения угла атаки.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, самолет ТУ-154 потерпел крушение в Черном море, спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлера. На борту авиалайнера находилось 92 человека, включая восемь членов экипажа. В настоящее время спасатели подняли из воды 11 тел погибших. Это день Президент РФ Владимир Путин объявил Днем траура.







