Александр Галушка: В ДФО в 2016 году отмечена лучшая демографическая динамика за 25 лет

Министр назвал это главным итогом года

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Главный итог 2016 года – лучшая за 25 лет демографическая динамика в ДФО: об этом сообщил Глава Минвостокразвития Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Если говорить об итогах года, то главный – лучшая за 25-летний период новейшей истории России демографическая динамика на Дальнем Востоке. Демографическая убыль населения в этом году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя, а если сравнивать с 2013 годом – то почти в три раза, – подчеркнул министр. – Наша задача эту тенденцию развить. Нужно чтобы люди приезжали, могли здесь хорошо жить, реализовывать свой потенциал, чтобы инвестиции на Дальнем Востоке были выгодными и безопасными, а экономика динамично развивалась наряду с социальной сферой».

По словам главы Минвостока, в Правительстве РФ завершается работа над Концепцией демографического развития Дальнего Востока до 2030 года, подготовленной Минвостокразвития совместно с АРЧК ДВ и Институтом научно-общественной экспертизы.

«Документ прошел все согласования. Мы ждем, что в ближайшие дни концепция, разработанная в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, будет утверждена», – подчеркнул Александр Галушка.

Он отметил, что на улучшение демографической ситуации и социальной сферы рассчитан проект «дальневосточный гектар».

«Проект стартовал летом 2016 года. До 1 февраля в проекте участвуют только дальневосточники. Интерес к проекту значительный. Количество заявок на получение земли приближается к 30 тысячам, и уже оформили гектар 3 тысячи дальневосточников, – сказал Министр. – В декабре завершен социологический опрос ВЦИОМ. Он показал, что более 60% граждан поддерживают это начинание, 14% россиян готовы рассматривать перспективу получения гектара и переселения на Дальний Восток. А 14% от общей численности граждан Российской Федерации (145 млн человек) – кратно больше чем живущих сейчас на Дальнем Востоке (6,2 млн человек)».

По мнению Министра, не все желающие реализуют свои заявки в течение ближайшего времени: «Очевидно, этот интерес полностью проявится не за год или два, а будет нарастать постепенно. Но то, что он есть – это очень важно».

Глава Минвостокразвития рассказал о развитии федерального проекта, напомнив о принятых на прошлой неделе поправках в федеральный закон о «дальневосточном гектаре».

«Поправки уточняют и конкретизируют процедуру получения земли, устанавливают более четкие ограничения по невозможности получения участка иностранными гражданами. В ближайшее время мы рассчитываем, что Президент России подпишет этот закон», – отметил Александр Галушка.

Постоянно совершенствуется федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ».

«Уникальность проекта связана с тем, что, имея компьютер, планшет или телефон, и при наличии цифровой подписи оформить и выбрать земельный участок можно через систему «НаДальнийВосток.РФ». Если электронной подписи нет, то можно посетить ближайший уполномоченный орган либо многофункциональный центр, сеть которых работает по всей территории страны. Не надо для этого приезжать на Дальний Восток, направить заявку можно в любой точке России, – уточнил Министр. – Это новация для российского законодательства, да и в мире не так часто такие механизмы применялись. Поэтому мы осознанно пошли на поэтапное применение этого закона. Было важно апробировать его применение, например, научить уполномоченные органы работать в новом режиме. Практика показывает, что это получается».

Для получателей гектара разрабатываются специальные меры поддержки.

«Фонд развития Дальнего Востока готовит свои предложения по финансовой поддержке граждан, получающих «дальневосточный гектар». Были проанализированы уже существующие в регионах меры поддержки, отобрали из них наиболее востребованные людьми. Таких мер 35. Это гранты фермерам, субсидии по лизингу сельхозтехники, квоты на заготовку древесины для постройки жилья, микрозаймы, подъемные при переселении из других регионов на Дальний Восток и прочие», – сказал Александр Галушка.

Как уточнил Министр, согласно социологическим опросам граждане планируют использовать гектар для различных целей, но есть два наиболее частых выбора видов деятельности. На первом месте – строительство своего дома, на втором – ведение сельского хозяйства.