Контейнерный флот Владивостока пополнился судном ледового класса

«ФЕСКО Нагаево» повезет грузы на Сахалин

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Флот Транспортной группы FESCO пополнился контейнеровозом «ФЕСКО Нагаево» дедвейтом 5 215 тонн. Судно будет работать под российским флагом, портом приписки станет Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Полная вместимость судна составляет 508 TEU, в том числе предусмотрена возможность перевозки до 52 рефрижераторных контейнеров. Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в северных морях Дальневосточного региона. Судно германской постройки оснащено современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации.

Контейнеровоз «ФЕСКО Нагаево» будет эксплуатироваться на собственных каботажных сервисах группы FESCO. Постановка на линию ФЕСКО Корсаков Директ Лайн (ФКДЛ) запланирована на начало января 2017 года.