Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке 11:22, 28 декабря Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке (Фото)
Мировой судья: Библия во Владивостоке подлежит уничтожению 10:58, 28 декабря Мировой судья: Библия во Владивостоке подлежит уничтожению
Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария 10:53, 28 декабря Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 28 среда
11:35
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
11:35
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
11:28
Контейнерный флот Владивостока пополнился судном ледового класса
11:24
Бананы помогут спасти от вирусных заболеваний, - ученые
11:22
Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке Фото
11:18
Утверждена концепция "Приморье-1" и "Приморье-2"
11:09
Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах
10:58
Мировой судья: Библия во Владивостоке подлежит уничтожению
10:53
Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария Эксклюзив
10:51
К 1 апреля начнет работу российско-японское предприятие по привлечению инвесторов в ДФО
10:37
Приморец выстрелил в хулигана из охотничьего ружья
10:32
Молодой житель Владивостока сбил пенсионера на "зебре" Эксклюзив
10:31
До Нового года в Госдуму внесут законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток
10:18
76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году
10:07
Российские медики обнаружили новые вид ВИЧ
10:04
Под бульдозер и в топку: в Приморье и на Сахалине уничтожено 14,5 тонн санкционных фруктов
09:51
Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами
09:41
16 пожаров за сутки произошло в Приморье
09:39
Не все таможни Приморья собираются работать в праздники
09:37
​В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
09:30
Наступает Год профсоюзной информации
09:27
Во Владивостоке растет внешнеторговый оборот
09:14
Житель Хабаровска перевел в Латвию 1,2 миллиарда рублей
09:03
Гороскоп на 28 декабря
09:01
Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 28 декабря Адреса
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 декабря Адреса
08:36
По Владивостоку курсировал новогодний трамвай Фото и Видео
08:34
Во Владивостоке -18°C
08:00
Ирина Мариш: Пусть Новый год принесет новые надежды
07:42
455 000 цветов украшали Владивосток в этом году Фото и Видео
06:26
Во Владивостоке продолжается заливка муниципальных катков и хоккейных коробок Адреса
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Контейнерный флот Владивостока пополнился судном ледового класса

«ФЕСКО Нагаево» повезет грузы на Сахалин
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Флот Транспортной группы FESCO пополнился контейнеровозом «ФЕСКО Нагаево» дедвейтом 5 215 тонн. Судно будет работать под российским флагом, портом приписки станет Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Полная вместимость судна составляет 508 TEU, в том числе предусмотрена возможность перевозки до 52 рефрижераторных контейнеров. Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в северных морях Дальневосточного региона. Судно германской постройки оснащено современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации.

Контейнеровоз «ФЕСКО Нагаево» будет эксплуатироваться на собственных каботажных сервисах группы FESCO. Постановка на линию ФЕСКО Корсаков Директ Лайн (ФКДЛ) запланирована на начало января 2017 года.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мировой судья: Библия во Владивостоке подлежит уничтожению
10:58, 28 декабря 2016 Мировой судья: Библия во Владивостоке подлежит уничтожению

Суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии

Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария
10:53, 28 декабря 2016 Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария

Инспекторы ДПС остановили 6 пьяных автолюбителей

До Нового года в Госдуму внесут законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток
10:31, 28 декабря 2016 До Нового года в Госдуму внесут законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток

Электронные визы будут "выдавать" на сайте МИД

76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году
10:18, 28 декабря 2016 76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году

Итоги уходящего года

Не все таможни Приморья собираются работать в праздники
09:39, 28 декабря 2016 Не все таможни Приморья собираются работать в праздники

Информация для туристов и бизнесменов

Наступает Год профсоюзной информации
09:30, 28 декабря 2016 Наступает Год профсоюзной информации

Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования объявил 2017 год «Годом профсоюзного PR-движения»

Гороскоп на 28 декабря
09:03, 28 декабря 2016 Гороскоп на 28 декабря

Сегодня знаки будут наслаждаться внутренней гармонией