Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке

Детки теперь спят за надежными дверями

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 декабря, в Краевой детской клинической больнице №1 официально вручили ключи от обновленного новорожденного отделения №2, сообщает РИА VladNews. Волонтеры, которые активно принимали участие в сборе средств, сделали подарок не только самым маленьким пациентам, но и всем детям, оказавшимся перед Новым годом в больнице.

- Каждый Новый год приводит в наше учреждение новых друзей. В этом году мы узнали о таких замечательных людях, которые представляют благотворительный фонд «Наши дети». Эти замечательные люди смогли организовать жителей нашего города, чтобы в преддверии Нового года каждый смог принести своего тепла в стены нашей больницы, за что мы очень признательны каждому, кто принял какое-либо участие. Сегодня общими усилиями нам удалось не только организовать замечательный и запоминающийся праздник детям с мультипликационными героями, но и обновить наше отделение новорожденных №2, которое приобрело новый вид. Сегодня здесь появились новые двери в каждой палате, благодаря этому улучшились шумоизоляция, эстетичный внешний вид, санитарное состояние, что отлично способствует быстрому выздоровлению детишек. Помимо дверей к нам приехали еще игровые столики, детская мебель, памперсы, что очень важно для наших пациентов, - сказала Надежда Горелик, главный врач Краевой детской клинической больницы №1.

Акцию организовали волонтеры из благотворительного фонда «Наши дети», которые совместно с жителями города собрали определенную сумму на установку новых дверей, а также на покупку всего необходимого для маленьких пациентов больницы.

- В нашем отделении лежат самые маленькие пациенты, здесь не просто новорожденные, а недоношенные детки. Порой их вес при рождении составляет меньше одного килограмма. Для таких малышей очень важен микроклимат, влажность, температурные условия. Конечно, замена дверей в нашем отделении – очень важное событие не только для нас, но и для наших пациентов. На сегодняшний день в отделении прибывают 30 детей, которым необходима помощь и реабилитация, - сказала Наталья Руденко, заведующая отделением для новорожденных недоношенных детей.

Важно, что волонтеры установили не только новые двери, но и организовали праздник для ребят, которые перед Новым городом оказались в медицинском учреждении. К пациентам пришел Дед Мороз, Снегурочка, трансформер Бамбалби и другие мультипликационные герои, которые подарили детям не только отличное настроение, но и новогодние подарки.

Как рассказали сами представители волонтерского движения, сама идея такого проекта появилась после того, как ребята лично увидели недоношенных малышей, вес которых составлял чуть более килограмма, после этого они решили безвозмездно помочь малышам в их выздоровлении.

- Еще месяц назад в этом отделении стояли старые деревянные двери, которые были установлены еще при строительстве больницы. Наша команда буквально за три месяца сделала проект и уже в последний месяц шла установка новых современных дверей из экологичных материалов. Мы сами поставили себе «планку» в 300 тысяч рублей, но нам удалось собрать более полумиллиона рублей. В акции принимали участие жители Владивостока, наши друзья со всей России. Хочется сказать, что дети, которые здесь лежат – это дети герои с самого рождения, которые борются за свою жизнь с самого рождения. Поэтому им нужно помогать именно сейчас, а не через год, - рассказал Константин Ягодин, волонтер.

Денежные средства волонтеры собирали в центре Владивостока, прохожим предлагали поучаствовать в акции, а взамен им давали спичку, которую нужно было зажечь вечером дома. Таким образом, организаторы собрали сумму, которой хватило на установку 26 дверей, покупку 50 коробок памперсов и детской мебели.