Россияне не хотели бы получить в подарок то, что сами собираются дарить другим

Самым желанным презентом являются деньги

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян планируют встретить Новый год дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Три четверти россиян (76%) сообщили, что встретят Новый год дома. Каждый десятый респондент (11%) собирается пойти в гости, 4% отправятся на дачу, 2% - в ресторан или клуб. В загородный пансионат или за границу планируют уехать по 1% опрошенных. Еще 3% участников опроса вовсе не намерены отмечать встречу 2017 года.

Большинство россиян планируют совершать предновогодние покупки. В среднем свои расходы респонденты оценивают в 12 397 рублей (на 4% больше, чем год назад). Как правило, основные траты связаны с покупкой подарков и продуктов, а также с походами в театр, ресторан или на детский праздник.

В качестве подарков друзьям и родственникам в основном покупают сувениры (30%), конфеты и алкоголь (26%), игрушки (24%), парфюмерию и косметику (19%). В то же время многие респонденты признались, что не хотели бы сами получать такие подарки. Не намерены дарить подарки 14%, отказались бы от их получения 19%.

Самым желанным подарком остаются деньги, причем доли тех, кто хотел бы их получить, и тех, кто планирует их вручать, близки: 15% и 13%.