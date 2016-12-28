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Политика и экономика

Утверждена концепция "Приморье-1" и "Приморье-2"

Потенциальный грузопоток оценивается порядка 45 млн тонн в год
Фото: autonews.autoua.net Фото: autonews.autoua.net
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Правительство России утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»; об этом рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС. Речь идет о развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» между Северо-Востоком Китая (провинциями Хайлундзян и Цзилинь) и портами юга Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Как отметил Галушка, концепция обсуждалась на различных российских и международных экспертных площадках, в том числе на Восточном экономическом форуме. «Концепция выражает взгляд Правительства России на принципиальные, основополагающие вопросы развития этих транспортных коридоров. Важно, что такой основополагающий, ориентирующий документ утвержден до конца этого года. Подчеркну, что это ни какая-то константа. Мы исходим из того, что проект будет динамично развиваться», – сказал он.
По словам министра, в министерство поступило официальное обращение Государственного Комитета по реформе и развитию Китая с выражением готовности реализовывать этот проект совместно с российской стороной и прорабатывать все необходимые нормативно-правовые документы. «Мы приветствуем такие намерения китайских партнеров и готовы к самому плотному, если надо и ежедневному взаимодействию на государственном и частном уровнях», – подчеркнул глава Минвостока.
По его мнению, следующим шагом по созданию международных транспортных коридоров должно стать подписание межправительственного соглашения. «Мы готовимся к стадии подписания официальных документов, практическому обсуждению форм и методов его претворения на практике. После этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании, которая могла бы одновременно и на китайской, и на российской стороне решать практические вопросы реализации проекта», – прокомментировал Александр Галушка.
Напомним, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала ДФО. Планируется, что основной грузопоток по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 млн тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру.

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Об этом заявил Александр Галушка

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