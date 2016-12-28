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Общество

Мировой судья: Библия во Владивостоке подлежит уничтожению

Суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Из-за отсутствия маркировки религиозной организации, которая занималась распространением Библии, мировой судья постановил уничтожить 40 экземпляров писания., сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЭхоМоскы.

Христианская организация «Армия спасения» признана виновной по ч. 3 ст. 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Мировой судья судебного участка № 4 Ленинского района Владивостока в своей речи ссылается на принятый летом закон, более известный как «пакет Яровой».

По решению суда, «Армия спасения» оштрафована на 30 тысяч рублей. Также приморскому управлению ФССП предписано конфисковать и уничтожить печатную продукцию христианской организации. В ходе проверки найдено еще более 100 религиозных изданий, которых теперь ожидает та же участь, что и Библии. 

Отметим, что Библии, которые должны быть уничтожены, изданы в так называемым Синодальном переводе, которым пользуется и РПЦ МП.

Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин подписал антитеррористический пакет, ужесточающий ответственность за террористические и экстремистские преступления. Законопроекты внесли депутат Госдумы Ирина Яровая и председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.

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