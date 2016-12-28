Инспекторы ДПС остановили 6 пьяных автолюбителей

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 50 аварий с материальным ущербом. Участники 24 столкновений обошлись составлением европротоколов.

Зарегистрировано 296 нарушений ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлено 32 протокола по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 19 - из-за не пристегнутых несовершеннолетних, 7 - по тонировке.

Инспекторы ДПС остановили 6 пьяных автолюбителей, 15 превысивших скорость и 12 выехавших на "встречку". На штраф-стоянку доставлен один автомобиль.

Пешеходы во вторник нарушили ПДД 52 раза, а водители автобусов и такси - 9 раз.