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Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах

Эффект оффлайн-отпуска поражает
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Активное использование социальных сетей может негативно повлиять на эмоциональное благополучие и удовлетворенность жизнью. Даже небольшой перерыв в пользовании Facebook и другими соцсетями может улучшить психологическое состояние, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».
Специалисты из Копенгагенского университета провели эксперимент с участием более тысячи пользователей Facebook. Половине добровольцев предложили на неделю отказаться от соцсети, а остальные продолжали пользоваться Facebook, как обычно.
Спустя неделю люди, отказавшиеся от Facebook, отметили улучшение самочувствия и настроения. Причем позитивный эффект коррелировал с количеством времени, ранее проводимом в соцсети. По мнению специалистов, постоянное и неконтролируемое использование социальных сетей может провоцирует зависть по отношению к «френдам» и негативно влияет на ощущение собственного благополучия.
Во время эксперимента некоторые пользователи и вовсе не смогли полностью отказаться от Facebook. Они минимум один раз заглядывали в соцсеть, оправдывая это необходимостью. Таких людей оказалось около 13%. При этом перед началом эксперимента участникам группы было рекомендовано удалить все приложения с планшетов и смартфонов.
Эти результаты соответствуют более ранним исследованиям. Например, одно из них показало, что у активных пользователей соцсетей втрое выше риск развития депрессии. Тем не менее полностью отказываться от Facebook не стоит, поскольку виртуальное общение может помочь поддерживать контакты с близкими друзьями и положительно повлияет на эмоциональное состояние. Поэтому ученые советуют соблюдать меру.

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