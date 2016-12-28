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Приморец выстрелил в хулигана из охотничьего ружья

Обстоятельства случившегося уточняются
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Житель Владивостока ранил из оружия мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе таунхаусов, расположенных на Эгершельде по улице Рейдовая. Между соседями во время уборки снега произошел конфликт. Женщина 63 лет выбрасывала снег на территорию своего 33-летнего соседа, которому данный факт не понравился. Мужчина применил силу и сломал уборочный инвентарь своей соседки. Женщина решила "не церемониться" с обидчиком и позвонила своему сыну, описав в красках весь конфликт: она громко кричала, что ее избивают и ей срочно нужна помощь.

Позже на место происшествия приехал сын женщины вместе со своими друзьями, один из которых был не трезв. Именно он обратился к обидчику матери друга с угрозами и проник на территорию его двора. В свое время сосед достал оружие и несколько раз выстрелил в нетрезвого хулигана. 

В результате происшествия 35-летний пострадавший с огнестрельными ранениями обеих ног был госпитализирован в хирургическое отделение одной из больниц. Стражи порядка задержали и доставили в отделение владельца огнестрельного оружия для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу УМВД России по Владивостоку, по данному факту проводится доследственная проверка. Также устанавливается правомерность применения огнестрельного оружия.

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