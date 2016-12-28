Библия во Владивостоке подлежит уничтожению 10:58, 28 декабря Библия во Владивостоке подлежит уничтожению
Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария 10:53, 28 декабря Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария (Эксклюзив)
Приморец выстрелил в хулигана из охотничьего ружья 10:37, 28 декабря Приморец выстрелил в хулигана из охотничьего ружья
Новостная лента
Декабрь, 28 среда
12:07
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
12:07
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
12:07
Ученые рассказали, как Новый год влияет на человека
12:00
Приморец приехал в гости к родным, а попал за решетку
11:56
Теплоход «Гранит» ослаб в Японском море
11:50
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время предновогодних и новогодних праздников Адреса
11:39
Стали известны последние слова пилота разбившегося самолета Ту-154
11:28
Контейнерный флот Владивостока пополнился судном ледового класса
11:24
Бананы помогут спасти от вирусных заболеваний, - ученые
11:22
Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке Фото
11:18
Утверждена концепция "Приморье-1" и "Приморье-2"
11:09
Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах
10:58
Библия во Владивостоке подлежит уничтожению
10:53
Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария Эксклюзив
10:51
К 1 апреля начнет работу российско-японское предприятие по привлечению инвесторов в ДФО
10:37
Приморец выстрелил в хулигана из охотничьего ружья
10:32
Молодой житель Владивостока сбил пенсионера на "зебре" Эксклюзив
10:31
До Нового года в Госдуму внесут законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток
10:18
76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году
10:07
Российские медики обнаружили новые вид ВИЧ
10:04
Под бульдозер и в топку: в Приморье и на Сахалине уничтожено 14,5 тонн санкционных фруктов
09:51
Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами
09:41
16 пожаров за сутки произошло в Приморье
09:39
Не все таможни Приморья собираются работать в праздники
09:37
​В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
09:30
Наступает Год профсоюзной информации
09:27
Во Владивостоке растет внешнеторговый оборот
09:14
Житель Хабаровска перевел в Латвию 1,2 миллиарда рублей
09:03
Гороскоп на 28 декабря
09:01
Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 28 декабря Адреса
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 декабря Адреса
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время предновогодних и новогодних праздников

Телефоны оперативных дежурных служб
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В ходе предновогодних и новогодних праздничных мероприятий администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС просят жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Контейнерный флот Владивостока пополнился судном ледового класса
11:28, 28 декабря 2016 Контейнерный флот Владивостока пополнился судном ледового класса

«ФЕСКО Нагаево» повезет грузы на Сахалин

Библия во Владивостоке подлежит уничтожению
10:58, 28 декабря 2016 Библия во Владивостоке подлежит уничтожению

Суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии

Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария
10:53, 28 декабря 2016 Во Владивостоке за сутки произошла 91 авария

Инспекторы ДПС остановили 6 пьяных автолюбителей

До Нового года в Госдуму внесут законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток
10:31, 28 декабря 2016 До Нового года в Госдуму внесут законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток

Электронные визы будут "выдавать" на сайте МИД

76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году
10:18, 28 декабря 2016 76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году

Итоги уходящего года

Не все таможни Приморья собираются работать в праздники
09:39, 28 декабря 2016 Не все таможни Приморья собираются работать в праздники

Информация для туристов и бизнесменов

Наступает Год профсоюзной информации
09:30, 28 декабря 2016 Наступает Год профсоюзной информации

Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования объявил 2017 год «Годом профсоюзного PR-движения»