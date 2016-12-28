Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время предновогодних и новогодних праздников

Телефоны оперативных дежурных служб

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В ходе предновогодних и новогодних праздничных мероприятий администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС просят жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.