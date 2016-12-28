До Нового года в Госдуму внесут законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток

Электронные визы будут "выдавать" на сайте МИД

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Правительство России до конца года внесет в Госдуму законопроект об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток Это решение было принято по итогам рассмотрения законопроекта на заседании Правительства России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Как отметил глава министерства Александр Галушка, «законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-правовое управление Президента России». «В новом году парламент будет работать над принятием этого закона. Предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах», – уточнил он.

В соответствии с проектом закона иностранцы, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получат возможность оформления однократной 8-дневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Виза будет действовать в течение месяца с ее оформления. Для ее получения необходимо не менее чем за 4 суток до предполагаемой даты въезда заполнить на сайте МИД России заявление в электронной форме.

По словам Галушки, прибыть по электронной визе можно во все регионы, в которых действует режим свободного порта. При этом иностранцы получат право передвигаться только в том регионе, в который был осуществлен въезд.