76 молодых педагогов пришли работать в школы и детские сады Владивостока в этом году

Итоги уходящего года

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году в муниципальные школы, детские сады и центры детского творчества Владивостока на работу пришли 76 молодых педагогов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Это стало возможным благодаря действию программы "Развитие образования", которая разработана по поручению главы города Игоря Пушкарёва и успешно функционирует с 2009 года. Цель программы – привлечь молодые кадры в сферу образования.

Меры по привлечению молодых кадров, в том числе дополнительные денежные выплаты, показали хороший результат. Владивосток – единственный город в Приморском крае, где реализуется программа, согласно которой молодые педагоги получают единовременную выплату в размере 5 должностных окладов. Например, в школах это сумма порядка 44 тыс. руб., в детсадах – около 36 тыс. руб. Кроме того, специалистам на протяжении трех лет ежемесячно выплачивают надбавку в размере 150% от оклада. В среднем это 15 тыс. руб. Сейчас дополнительные выплаты получают 148 педагогов.

К слову, если до 2009 года в школы и детсады Владивостока в год приходило на работу не более 8-10 молодых педагогов в год, то сейчас эта цифра существенно увеличилась. С 2009 года в образовательные учреждения города пришли работать 653 молодых специалиста. К слову, с каждым годом всё больше молодых учителей и воспитателей выбирают именно муниципальные школы и детские сады. Так, в 2015 году на работу в систему образования пришло 50 молодых педагогов, в 2016-м – 76.