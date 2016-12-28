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Под бульдозер и в топку: в Приморье и на Сахалине уничтожено 14,5 тонн санкционных фруктов

Запрещенную продукцию уничтожили как твердые бытовые отходы
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье и на Сахалине уничтожено почти 14,5 тонн санкционных фруктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Часть продукции была раздавлена бульдозером, другая - сожжена в топке.

Запрещенные к ввозу в РФ фрукты были обнаружены в торговых точках во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артёме, Южно-Сахалинске. 

Было выявлено и уничтожено 7,2 тонны яблок, 4,3 тонны груш из Польши, 2,3 тонны мандаринов, 280 кг винограда и 300 кг груш из Турции. Помимо этого, с реализации было снято и уничтожено 9 кг турецких абрикосов, 10 кг апельсинов из Испании, 9 кг клубники из Польши и 14 кг апельсинов из Португалии. Из них, на Сахалине было обнаружено и раздавлено на полигоне твердых бытовых отходов 600 кг польских яблок.

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