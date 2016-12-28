​В Приморье произошло серьезное ДТП

Большегруз упал с полутораметровой высоты

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Грузовик улетел с приморской трассы в кювет, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Дальнереченска. Водитель грузового транспорта марки HINO не справился с управлением своего транспортного средства на затяжном скользком спуске и не "вписался" в поворот. В результате автолюбитель опрокинул автомобиль в кювет с полутораметровой высоты. Судя по всему, в момент происшествия в контейнере транспорта находился груз, так как от автомобиля до трассы проглядывается тропа - следствие того, что содержимое автомобиля перетаскивали из пострадавшего транспортного средства в другой грузовой транспорт, стоящий на трассе.

По предварительной информации - никто не пострадал. Обстоятельства случившего еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.