Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами 09:51, 28 декабря Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами
16 пожаров за сутки произошло в Приморье 09:41, 28 декабря 16 пожаров за сутки произошло в Приморье
​В Приморье произошло серьезное ДТП 09:37, 28 декабря ​В Приморье произошло серьезное ДТП (Фото)
Новостная лента
Декабрь, 28 среда
10:02
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
10:02
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
09:51
Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами
09:41
16 пожаров за сутки произошло в Приморье
09:39
Не все таможни Приморья собираются работать в праздники
09:37
​В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
09:30
Наступает Год профсоюзной информации
09:27
Во Владивостоке растет внешнеторговый оборот
09:14
Житель Хабаровска перевел в Латвию 1,2 миллиарда рублей
09:03
Гороскоп на 28 декабря
09:01
Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 28 декабря Адреса
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 декабря Адреса
08:36
По Владивостоку курсировал новогодний трамвай Фото и Видео
08:34
Во Владивостоке -18°C
08:00
Ирина Мариш: Пусть Новый год принесет новые надежды
07:42
455 000 цветов украшали Владивосток в этом году Фото и Видео
06:26
Во Владивостоке продолжается заливка муниципальных катков и хоккейных коробок Адреса
05:04
Приморцев предостерегают от мошенников при трудоустройстве в Республике Корея
03:33
Работников на «Радиоприбор» начнут набирать в январе
02:01
В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции
01:01
В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек
00:27
Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году
Декабрь, 27 вторник
23:01
Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье
22:13
​Депутат: с потребителями «Боярышника» надо действовать жестко
21:12
Ученые узнали, когда исчезнет Земля
20:20
«Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники
19:01
Ученые выяснили, в какие дни женщина выглядит менее привлекательно
18:01
Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
17:38
Во Владивосток пришли самые морозные ночи
17:33
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
17:22
Стало известно о феномене "эмоционального похмелья"
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами

Оригинальные живые "приправы" и проспиртованная рыбка - к праздничному столу
Фото: volshebnoeslovo.ru Фото: volshebnoeslovo.ru
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Последний месяц для специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора стал богатым на выявления небезопасных продуктов питания. Пробы молочной, мясной, рыбной продукции и морепродуктов отбирались в рамках государственного и производственного контроля, пищевого мониторинга и самостоятельного обращения предпринимателей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Молочная продукция, привезенная из села Степного, не порадовала из-за наличия бактерий группы кишечной палочки и стафилококка, которых вообще не должно быть, и превышенными показателями дрожжей и плесени, что может говорить как о нарушениях условий хранения, так и несоблюдении санитарно-гигиенических норм.

Плесень, попадая в организм человека, вызывает токсикозы, а дрожжи способствуют накоплению токсических веществ и вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, угнетая при этом иммунную и выделительную системы организма. Сельские молочники превысили допустимый показатель дрожжей более, чем в 30 раз.

Новгородское и алтайское сливочное масло, как показали лабораторные испытания, не соответствуют нормам ГОСТа (32261- 2013) по жирно-кислотному составу, что говорит о том, что молочный жир коровьего молока заменен на любой другой – не молочный.

Навага и окунь, отобранные для исследований в Арсеньеве, не прошли проверку на паразитарную чистоту. Живые личинки анизакисов и псевдотерранов облюбовали внутренние органы наваги и окуня. Эти гельминты чрезвычайно опасны для человека, а потому их наличие в живом виде в рыбе вообще не допускается едиными ветеринарно–санитарными требованиями.

Хасанская красная икра, так же как и сделанная в Артеме, изобиловала кишечной палочкой, стафилококком и содержала повышенное количество других микроорганизмов. Можно с уверенностью сказать, что при ее выпуске, хранении и транспортировке точно не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы.

Уссурийская малосольная кета пересолена по результатам одной пробы и с очень неприятным запахом – в другой. Любимая приморцами сельдь «Матье» - с «приправой» из стафилококка и других бактерий.

Небезопасным стало бы употребление в пищу филе-кусочков сельди в масле и с различными ароматическими добавками – лимоном и укропом, - приготовленной уссурийским производителем. Помимо «стандартного набора» из стафилококка, кишечной палочки и микробов в ассортименте, селедка оказалась пересоленной и с сильным спиртовым привкусом и запахом.

Уссурийские производители вновь огорчили. В тушеной свинине обнаружена плесень, в копченых свиных ушках в вакуумной упаковке – набор бактерий и кишечная палочка в превышенной концентрации. В семи пробах свинины содержание антибиотика тетрациклина превышало допустимые показатели от полутора до семи раз. Уссурийская говядина напичкана антибиотиком бензилпенициллином в среднем в три раза выше нормы.

Говядина из поселка Кировского содержит антибиотиков более чем в 20 раз сверх нормы. Чуть ниже этот показатель у говядины из села Павло-Федоровка.

Результаты всех исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а забракованная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

comments powered by Disqus
Похожие новости
16 пожаров за сутки произошло в Приморье
09:41, 28 декабря 2016 16 пожаров за сутки произошло в Приморье

Никто не пострадал

​В Приморье произошло серьезное ДТП
09:37, 28 декабря 2016 ​В Приморье произошло серьезное ДТП

Большегруз упал с полутораметровой высоты

Житель Хабаровска перевел в Латвию 1,2 миллиарда рублей
09:14, 28 декабря 2016 Житель Хабаровска перевел в Латвию 1,2 миллиарда рублей

Предприимчивому бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы

Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае
09:01, 28 декабря 2016 Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае

Расследование продолжается

В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек
01:01, 28 декабря 2016 В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек

Пострадавшие госпитализированы

Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье
23:01, 27 декабря 2016 Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье

Мужчина лишен свободы сроком на 2 года 10 месяцев

Под Комсомольском произошло серьезное ДТП
16:56, 27 декабря 2016 Под Комсомольском произошло серьезное ДТП

Погибло 5 человек