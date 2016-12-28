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Ученые рассказали, как Новый год влияет на человека

Радость людям приносят подарки, поздравления, а также вкусные угощения
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, как новогодние и рождественские праздники влияют на психологическое состояние человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Вместе с коллегами она проанализировала последние исследования, посвященные этому влиянию, и выделила те моменты, которые оказывают максимальное воздействие.

Радость людям приносят подарки, поздравления, а также вкусные угощения. Они способствуют выработке гормонов дофамина и серотонина. Но, отмечают ученые, в данном случае положительный эффект наблюдается у тех, кто искренне радуется происходящему. Ранее ученые из Дании доказали, что во время новогодних праздников у многих людей меняется работа головного мозга. Но происходит это только у тех, кто испытывает в этот момент хорошее настроение.

Положительный эффект наблюдается и при обмене подарками. У людей вырабатывается больше эндорфина. Этот гормон, как известно, способствует увеличению продолжительности жизни.

Во время новогодних и рождественских праздников также у многих повышается уровень окситоцина, который часто еще называют «гормоном счастья». Он позволяет новогоднюю ночь ощутить нежность по отношению к семье и друзьям, находящимся рядом в этот момент.

Но при этом существует также и негативное влияние на состояние тех, кто излишне озабочен подготовкой к празднику. Стрессовое состояние, которое возникает, когда человек бегает по магазинам за подарками родным и близким, может способствовать выработке адреналина и кортизола. А, как уже доказано, кортизол влияет на работу гиппокама. Из-за этого влияния может ухудшиться память. К тому же, человек теряет способность выполнять несколько задач одновременно.

Еще одни негативный эффект возникает из-за переедания. У многих новогодние праздники превращаются в одно бесконечное застолье. Из-за избытка пищи ухудшается работа гипоталамуса, который перестает стимулировать на должном уровне иммунную систему. Чтобы избежать этого, ученые советуют все же контролировать количество употребляемой пищи.

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