Бананы помогут спасти от вирусных заболеваний, - ученые

Плод способен блокировать заболевания

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что бананы помогут избавить организм от вирусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что речь здесь идет о ВИЧ, гриппе, а также гепатите С. Как оказалось, в составе бананов были обнаружены белки и гликопротеины лектины, которые помогают определить вирусы по сахару в их структуре, в результате чего они блокируют инфекцию и не дают ей распространяться.

Специалисты провели опыт на мышах. Результат показал, что белок полностью исцелил грызунов от гриппа.

В дальнейшем специалисты планируют создать лекарственные препараты, которые будут не только излечивать от вирусных недугов, но и также препятствовать заражению гепатитом С и даже блокировать ВИЧ.

По словам специалистов, человеку необходимо принимать бананы ежедневно.