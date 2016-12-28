Во Владивостоке растет внешнеторговый оборот

Таможня подвела итоги уходящего 2016 года

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокская таможня подвела итоги уходящего 2016 года и рассказала о планах на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Внешнеторговый оборот. За январь – ноябрь 2016 года Владивостокской таможней оформлено около 94 тысяч деклараций на товары, что на 5 % превышает показатель аналогичного периода 2015 года. Доля Владивостокской таможни в декларационном массиве Дальневосточного таможенного управления составила 45%.

Перечислено в федеральный бюджет 89 миллиардов рублей, что на 14 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (78 миллиардов рублей).

По итогам работы за 11 месяцев 2016 года доля Владивостокской таможни в формировании доходной части федерального бюджета Дальневосточным таможенным управлением составила 55%.

Каждый рубль, вложенный в развитие таможни, дал отдачу более 100 рублей. Вклад в казну от работы каждого владивостокского таможенника в 2016 году составил 122 миллиона рублей.

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности таможни за 11 месяцев 2016 года составил 3,7 миллиона тонн, что на 7,7% выше уровня соответствующего периода прошлого года, при стоимости свыше 6,5 миллиардов долларов (на 4,6% больше).

Объём импорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 6,6% и составил 1,8 миллиона тонн общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов (на 2,7% больше). Среди ввезенных товаров традиционно преобладают механические машины и оборудование – 16,7% от стоимости всех ввезенных товаров, автомобильный транспорт и его части – 15,8%, электрические машины и оборудование – 11%; суда, лодки, яхты и их части – 8,4%; пластмассы и изделия из них – 6,4%.

Следует отметить, что в отчетном периоде на 45,5% выросло количество автомобилей (25 744 штук), ввезенных юридическими лицами, при этом на 37% снизилось количество автомобилей (15 345 штук), ввезенных физическими лицами. В целом количество ввезенных автомобилей (41 089 штук) на 2,3% ниже уровня аналогичного показателя прошлого года.

Стоимость экспорта составила около 1,95 миллиарда долларов (на 9,5% больше), вывезено 1,96 миллиона тонн экспортных грузов (на 25,1% больше). Среди вывозимых товаров по-прежнему преобладает свежая, охлажденная и мороженая продукция морского промысла (83,5% от общей стоимости). Всего было вывезено около 1 миллиона тонн морепродуктов общей стоимостью немногим более 1,6 миллиарда долларов. В товарной структуре экспорта продукции морского промысла преобладает мороженая рыба (примерно 90% от общего веса).

По импорту наибольшая доля таможенных платежей, перечисленных в государственный бюджет, пришлась на средства наземного транспорта и части к ним (перечислено свыше 20,9 миллиарда рублей) и механические машины и оборудование (около 11,2 миллиарда рублей). Наибольшее поступление экспортной пошлины - на продукцию морского промысла (около 1,1 миллиарда рублей) и черные металлы (более 0,5 миллиарда рублей).

Валютный контроль. Проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, проведенные отделом валютного контроля Владивостокской таможни за 11 месяцев 2016 года, выявили 203 случая нарушений на общую сумму свыше 8,1 миллиарда рублей.

Все они связаны с невозвратом резидентами в установленный срок денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные) товары (ч.5 ст.15.25 КоАП) и с непоступлением в установленный срок денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные услуги (ч.4 ст.15.25 КоАП).

В целом по валютным правонарушениям возбуждено 77 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства) на сумму свыше 5,7 миллиарда рублей и 3 дела об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ.

За 11 месяцев 2016 года выявлены также нарушения с признаками уголовного преступления по ст. 193 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) на сумму свыше 8 миллиардов рублей. На данный момент Владивостокской таможней уже возбуждено 3 уголовных дела по статьям 193.1, 193 Уголовного кодекса на сумму около 65 миллионов рублей.

Борьба с контрафактом. За январь – ноябрь выявлено 194 678 единиц контрафактной продукции, контрольный показатель эффективности деятельности выполнен на 130 %.

Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.10 ч. 1 КоАП России «Незаконное использование товарного знака» и 1 дело об административном правонарушении по ст. 7.12 КоАП. Основную долю дел об АП товаров, с признаками контрафактных составили товары: игрушки, косметика, запасные части к транспортным средствам.

Общая сумма ущерба, нанесённая правообладателям (их представителям) в 2016 году составила - 17 581,8 млн руб.

Контроль после выпуска товаров. Ускоряя таможенные операции и снижая административные нагрузки на участников ВЭД, таможня переносит акцент на пост-аудит. Всего за 11 месяцев 2016 года отделом контроля после выпуска товаров Владивостокской таможни проведено 82 формы таможенного контроля, из них 73 - таможенные проверки. В том числе 11 проверок были направлены на профилактику правонарушений таможенного законодательства. По результатам таможенных проверок дополнительно начислено в бюджет государства таможенных платежей, пени, наложено штрафов в сумме 143,867 миллиона рублей.

Благодаря скрупулезной работе отдела и взаимодействующих с ним подразделений по результатам применения различных форм таможенного контроля возбуждено 130 дел об административных правонарушениях. В среднем одним должностным лицом отдела контроля после выпуска товаров доначислено свыше 9,5 миллиона рублей.

Правоохранительная деятельность. За 11 месяцев подразделениями Владивостокской таможни возбуждено 1441 дело об административных правонарушениях, 66% из которых возбуждено по так называемым «контрабандообразующим» составам, наносящим существенный вред экономической безопасности Российской Федерации. Предметами правонарушений чаще всего являлись товары народного потребления, средства наземного транспорта и их части, оборудование и механизмы.

С назначением административного наказания таможенным органом, судами и территориальным управлением Росфиннадзора рассмотрено 1454 дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения назначено наказаний, с учетом конфискованного товара, на сумму более 7,5 миллиарда рублей. Сумма взысканных денежных средств составила около 48,9 миллиона рублей. В уполномоченные органы передано имущество, обращенное судом в федеральную собственность по 842 судебным решениям на общую сумму 204,8 миллиона рублей.

С начала года таможней возбуждено 18 уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, нарушением требований валютного законодательства, контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий, незаконным вывозом в Китай стратегически важного ресурса – белухи, у незаконным вывозов в КНДР товара двойного назначения (арамидной нити), который может быть использован в ядерных целях, при создании вооружений и военной техники и др.

Свободный порт Владивосток. С 1 октября 2016 вступила в силу ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток». Нормы, предусмотренные настоящей статьей, призваны были обеспечить проведение таможенного и иных видов контроля на качественно новом уровне.

Основные нововведения, предусмотренные указанной статьёй: осуществление таможней трех видов контроля (санитарно-карантинного ветеринарного, карантинного фитосанитарного) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска; круглосуточный режим работы в них, предоставление необходимых документов в «одно окно», обязательное предварительное информирование о товарах, прибывающих на территорию свободного порта Владивосток, а также представление документов, необходимых для различных видов контроля в электронном виде.

Таможня основательно подготовилась к этому ответственному моменту: завершена оптимизация штатной структуры таможни, перераспределены кадровые возможности, действуют графики работы отделов специальных таможенных процедур таможенных постов Морской порт Владивосток, Морской порт Славянка, Морской порт Зарубино, Аэропорт Владивосток, Первомайского таможенного поста, а также отдела контроля таможенного транзита ТП МПВ, предусматривающие круглосуточный сменный режим работы. В рамках подготовки к реализации технологии предварительного информирования и основанной на ней технологии проведения иных видов государственного контроля при прибытии товаров и реализации механизмов «одного окна» таможней проведена необходимая информационная работа с участниками ВЭД, операторами портовых терминалов, перевозчиками, экспедиторами, таможенными представителями, информационными операторами, на всех подчинённых морских постах развёрнут комплекс программных средств «Портал Морской порт», работе с ним обучены должностные лица, для согласованного взаимодействия проведена рабочая встреча с иными контролирующими органами.

Сегодня уже можно говорить о первых результатах функционирования с момента введения обязательного предварительного информирования о товарах, прибывающих морским транспортом на территорию свободного порта. С начала октября удалось повысить долю предварительной информации с 30 до 75% от общего количества прибывающих товаров.

23 ноября 2016 года вступило в силу постановление Правительства №1154, которое законодательно закрепило и определило перечень функций в рамках иных видов контроля, перешедших к таможенным органам. К этому моменту организовано обучение должностных лиц таможенных постов по организации таможенного контроля и иных видов государственного контроля в условиях свободного порта Владивосток. На базе Владивостокского филиала Российской таможенной академии обучены 26 должностных лиц таможенных постов.

Учитывая, что через морские пункты пропуска Владивостокской таможни перемещается более 60% регионального товарооборота, таможня понимает, какая ответственность ложится на нее и стремится к качественному взаимодействию и синхронности с субъектами портовой деятельности и контролирующими структурами, работа с которой осуществляется через комплекс программных средств «Портал Морской порт».

Оценив достигнутые результаты, итоговое совещание определило задачи, стоящие перед таможней в 2017 году. Среди них: обеспечение пополнения доходной части федерального бюджета, выполнения Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, дальнейшая реализация мероприятий дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования», повышение экономической эффективности применения мер по минимизации рисков, развитие технологии предварительного декларирования, сокращение срока выпуска товаров, выявление правонарушений, наносящих существенный экономический ущерб интересам государства, осуществление комплекса мероприятий по противодействию коррупции, укреплению служебной дисциплины и правопорядка.