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Российские медики обнаружили новые вид ВИЧ

Наша страна оказалась на третьем месте по количеству инфицирования
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Российские эпидемиологи зафиксировали появление на территории нашей страны нового вида ВИЧ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как сообщают специалисты, новый штамм вируса образовался из-за смешения доминирующего в России штамма с новым вирусом, занесенного из Центральной Азии. В результате образовался новый вид, который еще опаснее предыдущего.

Отмечается, что на сегодняшний день никаких данных о том, что этот штамм более опасный, нет. Этот вирус просто очень быстро распространяется.

По мнению ученых, сейчас крайне важно проводить мониторинг смешения вирусов ВИЧ, чтобы научиться бороться с его распространением.
Отметим, что на сегодняшний день Россия входит в десятку стран по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ. В абсолютных цифрах в 2015 году Россия оказалась на третьем месте в этом рейтинге.
С 1 января 2017 года в нашей стране появится регистр ВИЧ-инфицированных лиц. Как сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, помимо паспортных данных, документ будет содержать данные о вирусной нагрузке и реакции на антиретровирусные препараты

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