Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами 09:51, 28 декабря Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами
16 пожаров за сутки произошло в Приморье 09:41, 28 декабря 16 пожаров за сутки произошло в Приморье
​В Приморье произошло серьезное ДТП 09:37, 28 декабря ​В Приморье произошло серьезное ДТП (Фото)
Новостная лента
Декабрь, 28 среда
10:01
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
10:01
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
09:51
Приморцев под Новый год хотели накормить кишечной палочкой, плесенью и глистами
09:41
16 пожаров за сутки произошло в Приморье
09:39
Не все таможни Приморья собираются работать в праздники
09:37
​В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
09:30
Наступает Год профсоюзной информации
09:27
Во Владивостоке растет внешнеторговый оборот
09:14
Житель Хабаровска перевел в Латвию 1,2 миллиарда рублей
09:03
Гороскоп на 28 декабря
09:01
Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 28 декабря Адреса
08:38
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 декабря Адреса
08:36
По Владивостоку курсировал новогодний трамвай Фото и Видео
08:34
Во Владивостоке -18°C
08:00
Ирина Мариш: Пусть Новый год принесет новые надежды
07:42
455 000 цветов украшали Владивосток в этом году Фото и Видео
06:26
Во Владивостоке продолжается заливка муниципальных катков и хоккейных коробок Адреса
05:04
Приморцев предостерегают от мошенников при трудоустройстве в Республике Корея
03:33
Работников на «Радиоприбор» начнут набирать в январе
02:01
В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции
01:01
В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек
00:27
Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году
Декабрь, 27 вторник
23:01
Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье
22:13
​Депутат: с потребителями «Боярышника» надо действовать жестко
21:12
Ученые узнали, когда исчезнет Земля
20:20
«Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники
19:01
Ученые выяснили, в какие дни женщина выглядит менее привлекательно
18:01
Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
17:38
Во Владивосток пришли самые морозные ночи
17:33
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
17:22
Стало известно о феномене "эмоционального похмелья"
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Житель Хабаровска перевел в Латвию 1,2 миллиарда рублей

Предприимчивому бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: vseon.com Фото: vseon.com
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении гражданина России, совершившего незаконный вывод в Латвию более 1,2 миллиарда рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Для совершения незаконных действий по выводу валютных денежных средств из страны предприимчивый мужчина открыл некую фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, которая, в свою очередь, за определенную денежную плату должна была в качестве директора подписывать кое-какие бумаги. Одной из таких бумаг стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21 миллиона 380 тысяч долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в этот период фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

В соответствии со статьей 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае
09:01, 28 декабря 2016 Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае

Расследование продолжается

В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек
01:01, 28 декабря 2016 В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек

Пострадавшие госпитализированы

Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье
23:01, 27 декабря 2016 Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье

Мужчина лишен свободы сроком на 2 года 10 месяцев

Под Комсомольском произошло серьезное ДТП
16:56, 27 декабря 2016 Под Комсомольском произошло серьезное ДТП

Погибло 5 человек

Найден черный ящик разбившегося Ту-154
16:01, 27 декабря 2016 Найден черный ящик разбившегося Ту-154

Самописец будет извлечён из-под воды в ближайшее время

Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших при крушении Ту-154‍
15:48, 27 декабря 2016 Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших при крушении Ту-154‍

В случае обнаружения признаков нарушения закона будет приняты меры реагирования

Более 12,5 тысяч нетрвезвых приморских водителей привлекли к ответственности
15:27, 27 декабря 2016 Более 12,5 тысяч нетрвезвых приморских водителей привлекли к ответственности

Итоги уходящего года