Наступает Год профсоюзной информации

Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования объявил 2017 год «Годом профсоюзного PR-движения»

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Общероссийский Профсоюз образования в 2017 году намерен вести энергичную работу по формированию современного позитивного имиджа организации, последовательно совершенствовать информационную работу, опираясь на современные методы связей с общественностью и новейшие информационно-коммуникационные технологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования.

Для реализации этих задач 2017 год объявлен «Годом профсоюзного PR-движения». Главными задачами Года профсоюзного PR-движения являются:

- укрепление взаимодействия с социальными партнерами

- усиления мотивации профсоюзного членства

- стимулирования социальной активности членов Профсоюза

- обеспечение большей открытости деятельности выборных профсоюзных органов, повышение корпоративной культуры в Профсоюзе

- внедрение новых информационных технологий

- развитие инновационного типа мышления в Профсоюзе

- обучение профсоюзных кадров и актива формам и методам информационной работы с использованием новых информационных технологий

- создание института общественных корреспондентов печатных и электронных изданий организации - создание собственных пользовательских групп в социальных сетях с целью расширения целевой аудитории

Приморская краевая организация Общероссийского Профсоюза образования призывает всех работников образования – членов Профсоюза активно включиться в работу по наполнению информационного пространства Профсоюза.

Друзья, становитесь нашими корреспондентами! Ваши тексты, фотографии и комментарии к важным событиям профсоюзной жизни будут опубликованы на интернет-страничках первичных профсоюзных организаций, районных и городских организаций Профсоюза, на сайте Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования http://ed-unionprim.ru/