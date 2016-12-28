Наступает Год профсоюзной информации

Общероссийский Профсоюз образования в 2017 году намерен вести энергичную работу по формированию современного позитивного имиджа организации, последовательно совершенствовать информационную работу, опираясь на современные методы связей с общественностью и новейшие информационно-коммуникационные технологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования.
Для реализации этих задач 2017 год объявлен «Годом профсоюзного PR-движения». Главными задачами Года профсоюзного PR-движения являются:
- укрепление взаимодействия с социальными партнерами
- усиления мотивации профсоюзного членства
- стимулирования социальной активности членов Профсоюза
- обеспечение большей открытости деятельности выборных профсоюзных органов, повышение корпоративной культуры в Профсоюзе
- внедрение новых информационных технологий
- развитие инновационного типа мышления в Профсоюзе
- обучение профсоюзных кадров и актива формам и методам информационной работы с использованием новых информационных технологий
- создание института общественных корреспондентов печатных и электронных изданий организации - создание собственных пользовательских групп в социальных сетях с целью расширения целевой аудитории
Приморская краевая организация Общероссийского Профсоюза образования призывает всех работников образования – членов Профсоюза активно включиться в работу по наполнению информационного пространства Профсоюза.
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