Следственный комитет допросил новых очевидцев авиакатастрофы в краснодарском крае

Расследование продолжается

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Следственный комитет установил новых свидетелей происшествия в Краснодарском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Все очевидцы, включая человека, который снял падение самолета в море, были допрошены.

Стоит отметить, что правоохранительные органы уже изъяли все записи с камер наружного видеонаблюдения, которые были сделаны во время дозаправки самолета. Также получены образцы топлива.

Сообщается, что в настоящее время глубоководная техника изучает место падения самолета Ту-154, также подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, которые был доставлен в Москву для расшифровки.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае потерпел крушение самолет ТУ-154, который летел в Сирию. На борту авиалайнера находились 92 человека, все они погибли. В настоящее время по данному делу проводится проверка.