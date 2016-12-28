Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Проверка течи.
Отключение продлится с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Луговая 45/2-55
Сегодня, 28 декабря, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Проверка течи.
Отключение продлится с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Луговая 45/2-55
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