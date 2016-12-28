Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 28 декабря

Плановое отключение

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 декабря, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Проверка течи.

Отключение продлится с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Луговая 45/2-55