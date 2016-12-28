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Во Владивостоке -18°C

Погода в Приморье на 28 декабря
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачнорсть, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-18 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы -16...-18°C, во второй половине дня -8...-10 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы -27...-29°C, во второй половине дня - 9...-11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром - 16...-18°C, во второй половине дня -7...-9 °C.

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