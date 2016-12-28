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Ирина Мариш: Пусть Новый год принесет новые надежды

Новогоднее поздравление председателя Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Ирины Мариш
Фото: Юрий Евдан Фото: Юрий Евдан
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Накануне Нового года председатель Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Ирины Мариш обратилась к коллегам с поздравлением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Профсоюза.

- Уважаемые коллеги, члены Общероссийского Профсоюза образования! Примите самые добрые и теплые поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год прошел под знаком XXI краевой отчетно-выборной конференции Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования. Выполняя решения конференции и VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования, мы защищали интересы низкооплачиваемых категорий работников, добивались сокращения излишнего документооборота в работе педагогов. Боролись за увеличение численности нашей организации и рост авторитета Профсоюза как гаранта социально-экономической стабильности в регионе. Мы контролировали состояние охраны труда на рабочих местах и добивались укрепления правовой дисциплины в работе органов управления образованием.

Сегодня Общероссийский Профсоюз образования является авторитетной, многочисленной организацией, которая объединяет около 4,5 миллионов человек. Это и учителя, и воспитатели, и студенты, работники дополнительного образования, обслуживающий персонал, самые различные категории, чьи интересы нам поручено представлять. Опыт нашей работы за эти годы показал, что мы движемся в правильном направлении и прилагаем максимум усилий для эффективной защиты интересов наших членов.

От всей души желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть Новый год принесет Вам новые надежды, веру в осуществление задуманных планов, а всем вашим начинаниям сопутствует удача! Мира, стабильности и социальной справедливости в наступающем году!

По поручению Президиума председатель Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Ирина Мариш.

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