В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек

Пострадавшие госпитализированы

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Мужчина подозреваемый в грабеже ранил из ружья пять человек, включая троих сотрудников полиции в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Инцидент произошел в ночь на вторник. Около 01:30 27 декабря мужчину попытались задержать оперативники по подозрению в совершении ограбления. Но он начал отстреливаться и ранил троих полицейских. Пострадавшие были госпитализированы в одну из столичных больниц. Источник сообщил, что их ранили из ружья зарядом дроби.

Преступник укрылся от правоохранителей в одной из квартир девятиэтажного дома по Ельнинской улице. К операции по его задержанию привлечены дополнительные наряды полиции, а также сотрудники Росгвардии. С преступником пытаются вести переговоры.

На Ельнинской улице на время проведения операции частично ограничили движение. Эвакуацию жильцов из дома, в котором укрывается преступник, не проводили.