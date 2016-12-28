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По Владивостоку курсировал новогодний трамвай

горожан поздравил с наступающим Новым годом коллектив ОАО «Электрический транспорт»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

27 декабря пассажиров владивостокского трамвая с подарками и песнями встречали Дед Мороз и ансамбль «Русская песня», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Таким сюрпризом горожан поздравил с наступающим Новым годом коллектив ОАО «Электрический транспорт».

Красочно разрисованный вагон, внутри украшенный световыми гирляндами, праздничной атрибутикой и новогодней елкой, дарил владивостокцам веселое настроение. Едва оказавшись в вагоне, пассажиры приятно удивлялись и начинали улыбаться.

«Как только вошла в салон, поднялось настроение. Сразу вспомнила, что Новый год на носу. И это прекрасно!» - отметила жительница приморской столицы Надежда Узингер.

«Украшен вагон очень весело. И песни, и сам Дед Мороз – позитивные. Видно, что все подготовлено с душой. Спасибо организаторам», - поделился впечатлением Захар Харламов.

Не только нарядное убранство и песни под аккомпанемент баяниста радовали владивостокцев. Пассажиры получали от Деда Мороза сладкие подарки в честь Нового года, а каждый желающий мог принять участие в конкурсе и выиграть «счастливый» билет, который дает право воспользоваться услугами электротранспорта (трамваем, троллейбусом или фуникулером) 30 и 31 декабря.

Как рассказала начальник отдела кадров ОАО «Электрический транспорт» Ольга Радюк, такой праздничный трамвай стал уже доброй традицией для Владивостока. В приморской столице новогоднюю акцию сотрудники данного предприятия проводят шестой год.

«С удовольствием решили организовать такое праздничное мероприятие! От всего коллектива желаю, чтобы в следующем году у наших пассажиров было больше поводов для радости, здоровья, успехов!» - сказал Александр Гулякин (Дед Мороз), сотрудник ОАО «Электрический транспорт».

Отметим, Владивосток уже приобрел праздничный вид – в городе установлены новогодние елки, на центральной площади организована Новогодняя улица, улицы украшены иллюминацией.


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