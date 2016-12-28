455 000 цветов украшали Владивосток в этом году

Итоги уходящего года

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году во Владивостоке проведены масштабные работы по озеленению города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В ежедневном режиме специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» ухаживали за «лёгкими» приморской столицы.

На городские клумбы в этом году было высажено более 455 000 цветов, а в скверах и парках появилось около 3 000 новых кустарников и 500 деревьев хвойных и лиственных пород - груши, берёзы, ясени, пихты, ели и кедры.

Городские цветники в этом году традиционно украшали пеларгония, бегония, петуния, канна, декоративная капуста, тагетисы, сальвия, розы, хризантемы, крокусы, виола и многие другие.

В этом году озеленители разбили цветочную композицию в районе площади Луговой с использованием декоративного щебня.

Проведена санитарная и формовочная обрезка более чем 800 деревьев. Кроме того, специалисты устроили 12 500 квадратных метров новых газонов.

Все работы по благоустройству городских цветников и газонов проводятся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. За последние годы во Владивостоке высажено более 7000 деревьев, 100 000 кустарников, устроено более 400 000 квадратных метров газонов и откосов.