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Общество

Во Владивостоке продолжается заливка муниципальных катков и хоккейных коробок

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Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается заливка придомовых и пришкольных катков и хоккейных коробок. В этом сезоне планируется залить в общей сложности 71 муниципальный зимний спортивный объект. Работа по формированию основного слоя льда на объектах продолжится до конца декабря, но специалистами подрядной организации будет отслеживаться качество льда в течение всего сезона.

«Формирование основного слоя льда на муниципальных катках и хоккейных коробок началось с проливки вдоль бортов до образования подушки, чтобы вода не уходила. Затем в несколько этапов шла заливка поля. Необходимо уложить 6 – 7 слоев льда до образования прочной ровной поверхности. Планируется, что все работы по заливке спортивных объектов будут завершены к концу декабря. Однако жители Владивостока уже начали кататься на всех объектах», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Готовит катки и коробки та же компания подрядчик, что и в прошлом зимнем сезоне, так что заливка осуществляется уже опытными специалистами. Сейчас в городе работают пять бригад во всех районах Владивостока. Заливки идут преимущественно ночью.

Одно из самых популярных мест зимнего отдыха - стадион «Строитель» - будут заливать каждый день. Каток здесь работает бесплатно. Все ледовое поле поделено на две части: большой каток и каток для самых маленьких. На территории стадиона во время сезона катания открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и проката коньков.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке в зимний период 2016-2017 года:

Первореченский район

  • Днепровский пер., 2 - хоккейная коробка
  • Ул. Сабанеева, 15 - хоккейная коробка
  • Камский пер., 16 - хоккейная коробка
  • Ул. Жигура, 48 - хоккейная коробка
  • Ул. Волховская, 27 - каток
  • Ул. Пр-кт 100-лет Владивостоку, 44 - хоккейная коробка
  • Ул. Днепровская, 24 - хоккейная коробка
  • Ул. Океанский пр-кт, 125 - хоккейная коробка
  • Ул. Сабанеева, 22 - хоккейная коробка
  • Пр-т Красного Знамени, 85 - хоккейная коробка
  • Пр-кт 100-лет Владивостоку, 74 - каток
  • Ул. Карбышева, 50 -каток
  • Ул. Руднева, 1 - каток
  • Ул. Гамарника, 7 - каток
  • Ул. Иртышская, 18 - хоккейная коробка
  • Ул. Иртышская, 32 - хоккейная коробка
  • Океанский пр-кт, 140 - хоккейная коробка
  • Ул. Тухачевского, 28 - хоккейная коробка
  • пр-кт 100-летия Владивостока, 30-д, стадион «Строитель» - каток
  • Ул. Карьерная, 11 - хоккейная коробка
  • Ул. Гамарника 16 – хоккейная коробка

Первомайский район

  • Ул. Героев Хасана, 10-12 - хоккейная коробка
  • Ул. Бурачка, 11 - хоккейная коробка
  • Ул. Каштановая, 11 - хоккейная коробка
  • Ул. Гризодубовой, 63 - хоккейная коробка
  • Ул. 1-ая Поселковая, 25 - каток
  • Ул. 2-ая Поселковая, 34 - каток
  • Ул.З.Космодемьянской 38 - каток
  • Ул. Ольховая, 17 - хоккейная коробка
  • Ул. Зои Космодемьянской, 12 - хоккейная коробка
  • Ул. Черемуховая, 22 - хоккейная коробка
  • Ул. Вилкова, 15а - хоккейная коробка
  • Ул. Борисенко, 96 - хоккейная коробка
  • Пр-кт 100-лет Владивостоку, 159б - хоккейная коробка
  • Ул. Магнитогорская, 18 - хоккейная коробка
  • Ул. Русская, 99 - хоккейная коробка
  • Ул. Енисейская, 18 - каток
  • Ул. Русская,86 – хоккейная коробка
  • Ул. Фанзавод, 18 – хоккейная коробка

Ленинский район

  • Ул. Фадеева, 8а - хоккейная коробка
  • Ул. Шепеткова, 25, 27 - хоккейная коробка
  • Ул. Суханова, 4 - хоккейная коробка
  • Ул. Светланская, 197 - каток
  • Адм. Кузнецова, 50 - хоккейная коробка
  • Каплунова, 8 - хоккейная коробка
  • Щитовая, 27а - хоккейная коробка
  • Адм. Кузнецова, 74 - хоккейная коробка
  • Пр-кт Красного Знамени, 133/1 - хоккейная коробка
  • Ул. Капитана Шефнера, 2 - стадион "Авангард" - каток

Фрунзенский район

  • Ул. Хабаровская, 7 - хоккейная коробка
  • Ул. Сипягина, 22 - хоккейная коробка

Список хоккейных площадок («коробок») и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

  • Океанский проспект, 143 - гимназия № 2 (хоккейная коробка)
  • проспект Красного Знамени, 123 - школа № 11 (хоккейная коробка)
  • Ул. Пирогова, 7 – школа № 16 (хоккейная коробка)
  • Ул. Хабаровская, 24б – школа № 18 (хоккейная коробка)
  • Ул. Амурская, 14 – школа № 26 (хоккейная коробка)
  • Ул. Калинина, 153 – школа № 32 (хоккейная коробка)
  • Ул. 4-я Восточная, 93 – школа № 37 (хоккейная коробка)
  • просп.100-летия Владивостока, 29 а – школа № 38 (хоккейная коробка)
  • Ул. Олега Кошевого, 26 – школа № 50 (хоккейная коробка)
  • Ул. Пацаева, 2 – школа № 54 (хоккейная коробка)
  • Народный проспект, 27 – школа № 56 (хоккейная коробка)
  • Ул. Адмирала Юмашева, 12г – школа № 57 (хоккейная коробка)
  • Ул. Терешковой, 25 – школа № 59 (хоккейная коробка)
  • Ул. Жигура, 52 – школа № 67 (хоккейная коробка)
  • пос. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48 – школа № 70 (хоккейная коробка)
  • пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корп. 3 – школа № 79 (хоккейная коробка)
  • Ул. Невельского, 31 – школа № 80 (хоккейная коробка)
  • Ул. Каштановая, 5а – школа № 81 (хоккейная коробка)
  • Ул. Главная, 39 – лицей № 3 (каток)
  • Ул. Харьковская, 7 – школа № 74 (каток)

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