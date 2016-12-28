Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря 18:01, 27 декабря Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
Во Владивосток пришли самые морозные ночи 17:38, 27 декабря Во Владивосток пришли самые морозные ночи
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае 17:33, 27 декабря Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
Новостная лента
Декабрь, 28 среда
05:12
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
05:12
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
05:04
Приморцев предостерегают от мошенников при трудоустройстве в Республике Корея
03:33
Работников на «Радиоприбор» начнут набирать в январе
02:01
В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции
01:01
В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек
00:27
Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году
Декабрь, 27 вторник
23:01
Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье
22:13
​Депутат: с потребителями «Боярышника» надо действовать жестко
21:12
Ученые узнали, когда исчезнет Земля
20:20
«Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники
19:01
Ученые выяснили, в какие дни женщина выглядит менее привлекательно
18:01
Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
17:38
Во Владивосток пришли самые морозные ночи
17:33
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
17:22
Стало известно о феномене "эмоционального похмелья"
17:07
Неизвестные вырубают хвойные деревья в сквере имени Макарова во Владивостоке Фото
16:56
Под Комсомольском произошло серьезное ДТП
16:47
Сотрудники завода "Прогресс" присоединились к ​"Манекен челлендж" Видео
16:34
Приставам пришлось припугнуть приморца, чтобы тот погасил долг
16:24
Россияне забирают накопления из Пенсионного фонда
16:22
В МФЦ Владивостока приостановлен прием документов по ряду государственных услуг
16:11
Оказалось, что телефонная гарнитура не снижает риск попасть в ДТП
16:01
Приморские школьньки ответили на вопросы полиции "Что?Где?Когда?"
16:01
Найден черный ящик разбившегося Ту-154
15:50
Приморье: ни дня без политического скандала
15:48
Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших при крушении Ту-154‍
15:39
"Моряки" уступили в дальневосточном дерби
15:27
Более 12,5 тысяч нетрвезвых приморских водителей привлекли к ответственности
15:27
Приморские спасатели отмечают профессиональный праздник
15:16
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:05
Снег накроет Приморье в четверг
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Приморцев предостерегают от мошенников при трудоустройстве в Республике Корея

Туристам необходимо быть готовыми подтвердить заявленную цель поездки
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Приморцам рассказали, как не стать жертвой нечестных компаний, предлагающих нелегальное трудоустройство в Республике Корея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Безвизовый режим, установленный с этой страной, не предполагает трудовой занятости, с таким заявлением выступило представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке. Необходимость прояснить ситуацию возникла в связи с участившимися случаями отказа во въезде гражданам РФ. Миграционная служба Республики Кореи стала чаще отказывать во въезде. С начала года эта цифра превысила четыре тысячи человек. При этом в большинстве случаев это люди, выдававшие себя за туристов, в действительности же они пытались въехать в страну с целью нелегальной трудовой деятельности, используя возможности безвизового режима, установленного между РФ и Республикой Корея межправсоглашением 13 ноября 2013 года. Данное соглашение не предусматривает безвизовый въезд, если целью поездки является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства. Подавляющее большинство задержанных граждан попадает в неприятную ситуацию из-за элементарного незнания правил межгосударственных обменов.

Многие российские граждане полагают, что направляются в Корею вполне легально и могут находиться там в течение 60 дней, в том числе и подрабатывать, это не так. Для осуществления трудовой деятельности необходимополучить специальное разрешение в консульстве, и таковы законы в любой стране. Рабочую визу ежегодно получают десятки тысяч наших соотечественников, в подавляющем большинстве это высококвалифицированные специалисты, программисты, инженеры, ученые, преподаватели, артисты. Анализ показывает, что наши соотечественники оказываются обмануты нечестными на руку дельцами, которые предлагают ложные услуги по трудоустройству в Южной Корее, зачастую выдавая себя за туркомпании.

Граждане, попавшие в такую ситуацию из-за недобросовестных компаний, могут воспользоваться своим правом на судебную защиту. В случае массового характера обращений Роспотребнадзор обратится в суд с целью защиты прав неопределенного круга лиц.

Во избежание подобных ситуаций туристам необходимо быть готовыми подтвердить заявленную цель поездки – предъявить соответствующие документы: обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц или организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания. Если гражданин не может подтвердить цель своего приезда, то на основании статьи 8 упомянутого соглашения компетентные органы Республики Корея имеют право отказать во въезде. При этом все расходы, связанные с ожиданием депортации на родину, приобретением обратного билета оплачиваются гражданином самостоятельно. Кроме того, депортация связана с серьезными ограничениями по въезду в эту страну в дальнейшем. 

туроператоров, вовлеченных в незаконную деятельность, не зафиксировано, но не лишним будет проверить наличие выбранной компании в едином реестре туроператоров России. Соответствующие данные есть как на сайте департамента, так и на портале Ростуризма.


comments powered by Disqus
Похожие новости
Работников на «Радиоприбор» начнут набирать в январе
03:33, 28 декабря 2016 Работников на «Радиоприбор» начнут набирать в январе

Предприняты все возможные меры для того, чтобы сохранить предприятие

В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции
02:01, 28 декабря 2016 В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции

Нарушителям запрета грозит штраф

Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году
00:27, 28 декабря 2016 Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году

Во Владивостокском цирке продолжается капитальный ремонт

Ученые узнали, когда исчезнет Земля
21:12, 27 декабря 2016 Ученые узнали, когда исчезнет Земля

Солнце превратится в массивного гиганта

«Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники
20:20, 27 декабря 2016 «Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники

Нашлись и те, кто поддержал телеведущую

Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
18:01, 27 декабря 2016 Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря

Ежедневный дайджест

Во Владивосток пришли самые морозные ночи
17:38, 27 декабря 2016 Во Владивосток пришли самые морозные ночи

В ближайшие дни осадков не ожидается