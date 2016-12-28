Работников на «Радиоприбор» начнут набирать в январе

Предприняты все возможные меры для того, чтобы сохранить предприятие

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Предприятие «Радиоприбор» подписало контракт по гособоронзаказу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Набирать новых сотрудников в филиал Дубненского машиностроительного завода начнут уже в январе.

Как сообщил первый заместитель главы Приморья, трехлетний контракт подписан после принятия 26 декабря постановления Правительства РФ о гособоронзаказе.

«В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей, с января начнется набор сотрудников в приморский филиал Дубненского машиностроительного завода», – подчеркнул Василий Усольцев.

Напомним, были предприняты все возможные меры для того, чтобы сохранить предприятие. Из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам.