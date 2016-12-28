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Общество

В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции

Нарушителям запрета грозит штраф
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор приостановил в стране продажу непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как отметили специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья, исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

«Продажа непищевой продукции с содержанием спирта более 25% приостанавливается на 30 суток. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей», – сообщили они.

Нарушителям запрета грозит штраф до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

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