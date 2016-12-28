Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году

Во Владивостокском цирке продолжается капитальный ремонт

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Ночной Владивосток станет еще красивее – фасад Владивостокского цирка украсят подсветкой к Новому году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Фасад цирка украсят контурной подсветкой, такой подарок решили сделать приморцам строители к Новому году. Световой дизайн поменяет облик не только самого здания, но и центральной улицы города, которая станет еще ярче.

Подсветка дополнит и подчеркнет архитектурные решения, новый облик Владивостокского цирка. Ночные огни, отражающиеся в бухте Золотой Рог, давно стали визитной карточкой Владивостока. Подсветка уже смонтирована на центральных колоннах цирка, к концу недели засияет и контур приморской ракушки, и ночной Владивосток станет еще красивее

Напомним, во Владивостокском цирке продолжается капитальный ремонт. Закрыв тёплый контур, в здании запустили новую отопительную систему и приступили к черновой отделке помещений. Строительные работы ведутся одновременно по всему объекту: в главном зале, вестибюле, фойе и других подсобных помещениях, на фасаде и прилегающей территории. В зрительном зале устанавливают детали ярусов под две тысячи новых кресел.

За год в здании полностью демонтировали старые конструкции, практически заново построили новый манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры и усилив его промежуточной плитой, поменяли внутренние сети, смонтировали индивидуальный тепловой пункт. За время капремонта во Владивостокском цирке уложено 584 квадратных метра новой кровли, проложено более семи тысяч метров новых труб, установлены 114 новых оконных блоков и более двух тысяч квадратов новых витражей.

Отметим, капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года. Состояние здания, за 40 лет не видевшего капремонта, потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ – усиления несущих конструкций, а также перекладки наружных сетей тепло- и электроснабжения.