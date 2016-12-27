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Ученые узнали, когда исчезнет Земля

Солнце превратится в массивного гиганта
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Бельгийские ученые в ходе исследования выяснили, сколько еще будет существовать планета Земля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Astronomy and Astrophysics.

Специалисты проанализировали множество данных о жизни планет и планетных систем. Результат показал, что Земля исчезнет через 5 млрд лет.

По словам экспертов, Землю поглотит Солнце, которое за 5 млрд лет превратится в массивного красного гиганта, и станет намного больше, чем сейчас.

По предварительным расчетам, Солнце вырастет настолько, что его внешние слои будут достигать орбиты Марса. А значит Меркурий, Венера и Земля постепенно будут им уничтожены.

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