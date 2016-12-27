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Общество

«Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники

Нашлись и те, кто поддержал телеведущую
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В сети пользователи раскритиковали снимки, на которых телеведущая Ольга Бузова запечатлена вообще без макияжа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Обсуждая снимки Бузовой, которые, вероятнее были сделаны на съемочной площадке проекта «Дом-2», некоторые пользователи даже предположили, что она выпивает. Девушка действительно выглядит на фото не такой, какой ее привыкли всегда видеть поклонники. Она всегда появляется на публике с безупречным макияжем.

Не всем поклонникам творчества Бузовой сразу удалось узнать в этих снимках свою любимицу. У нее на фото немного опухло лицо. Возможно, это произошло потому, что в последнее время, как говорят ее близкие, она очень часто плачет.

Как всегда во время обсуждения нашли и те, кому фото без подкрашенных глаз и выделенных скул понравились, а кто-то считает ее непривлекательной.

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