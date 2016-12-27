Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае

Рисунок вызвал бурную реакцию общественности

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Украинский карикатурист Георгий Ключник "высмеял" авиакатастрофу в Краснодарском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Дни.ру». Художник опубликовал в Сети жуткую карикатуру под название "Год Петуха, или Вежливый корм".

Данная публикация появилась на страничке социальной сети. С помощью рисунков автор выразил свое отношение на крушение самолета Ту-154. На картинке изображены участники ансамбля имени Александрова, которые выступают на морском дне.

Отметим, что рисунок выразил бурную реакцию среди общественности.

Однако Ключник - не первый человек, который высмеял страшную катастрофу.

Напомним, что в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае произошла страшная авиакатастрофа, в результате которой погибли 92 человека.