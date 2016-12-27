Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря

Ежедневный дайджест

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

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Снег накроет Приморье в четверг

В конце недели температура воздуха опустится до -33°С

В Приморье налажен выпуск котлет с кишечной палочкой и рыбы со спиртом

Система контроля качества отказала или не существует?

Жительница Приморья осуждена за «золотую» кражу

Обвиняемая полностью признала свою вину

Туристы из КНР устроили поножовщину во Владивостоке

Есть пострадавшие

Директор не выплачивала зарплату сотрудникам в течении двух лет

Привлеченная к ответственности женщина решила дать взятку следователю

Дальневосточникам отказали в снижении цен на электричество

Снижение тарифов предназначено исключительно для бизнеса